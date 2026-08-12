Blaqclouds vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Blaqclouds hat am 09.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Blaqclouds in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5800000 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,16 Milliarden USD im Vergleich zu 0,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at