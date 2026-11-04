KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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04.11.2026 18:53:59
Blase droht zu platzen: Wahlerfolg ihrer Kritiker könnte der KI-Branche aus der Patsche helfen
Der Ausbau künstlicher Intelligenz war ein wichtiges Thema im Wahlkampf in den USA - vor allem die gigantischen Rechenzentren, die vielerorts entstehen. Sollten die Demokraten nach ihrem Erfolg diese Expansion bremsen, könnte das der Branche sogar helfen. Die Gefahr, dass die gewaltige KI-Blase platzt, ist allerdings nicht gebannt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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