DAZN Aktie

DAZN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: DAZN01 / ISIN: NET00DAZN001

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19.06.2026 06:00:32

Blavatnik’s DAZN overhauls structure for potential new equity or IPO

Lossmaking sports streamer restructures business to make it easier to raise new moneyWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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