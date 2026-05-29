BLB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

BLB hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,82 INR. Im Vorjahresviertel waren -0,570 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat BLB 714,0 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 589,0 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 6,30 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,730 INR je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat BLB 7,46 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 41,49 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 5,27 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at