BLB stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

BLB veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0,47 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BLB noch ein Gewinn pro Aktie von 1,69 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat BLB im vergangenen Quartal 97,9 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 97,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BLB 3,41 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at