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13.08.2026 06:31:29
BLB verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
BLB veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,05 INR. Im Vorjahresviertel hatte BLB 2,17 INR je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite standen 911,0 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 568,1 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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