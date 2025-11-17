|
Bleach,Inc Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Bleach,Inc Registered hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 2,94 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -2,380 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bleach,Inc Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,31 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,43 Milliarden JPY im Vergleich zu 3,91 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
