Bleach,Inc Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bleach,Inc Registered präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 6,44 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 5,14 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 3,86 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 11,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bleach,Inc Registered 4,37 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at