Bleach,Inc Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bleach,Inc Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,93 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,94 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bleach,Inc Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,09 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,32 Milliarden JPY im Vergleich zu 4,43 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at