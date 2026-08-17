Bleach,Inc Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bleach,Inc Registered hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -5,63 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Bleach,Inc Registered ein EPS von 2,01 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 4,58 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,50 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 11,430 JPY vermeldet. Im Vorjahr waren 11,90 JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Bleach,Inc Registered 17,18 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,11 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 17,16 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at