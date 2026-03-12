Blend Labs A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Blend Labs A stellte am 10.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Blend Labs A hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,03 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,030 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Umsatzseitig standen 32,4 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 21,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Blend Labs A 41,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,100 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,240 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Blend Labs A mit einem Umsatz von insgesamt 123,51 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 162,02 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um -23,77 Prozent verringert.

