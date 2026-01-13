Deutsche Lufthansa Aktie

Deutsche Lufthansa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 910979 / ISIN: US2515613048

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.01.2026 15:06:50

BLICKPUNKT/Lufthansa auf Fast-Entry-Platz für DAX-Aufstieg

Von Herbert Rude

DOW JONES--Die Chancen für einen Aufstieg der Lufthansa in den DAX bleiben trotz der aktuellen Konsolidierung gut. Die Aktie liegt nach aktuellen Berechnungen derzeit auf Platz 33 einer fiktiven Rangliste. Das reichte für einen Aufstieg im März nach den Fast-Entry-Regeln. Sollte es dabei bleiben, verdrängten Lufthansa nach dem aktuellen Stand Brenntag. Die Aktie des Chemikalienhändlers liegt hinter Porsche Holding und Zalando.

Der DAX wird im März nach den regulären Aufnahme- und Abstiegskriterien verändert. Und mit Hochtief, Talanx und Knorr-Bremse gibt es weitere, in diesen Fällen reguläre, Aufstiegskandidaten. Ihr DAX-Eintritt scheitert aber nach dem aktuellen Stand an fehlenden Gegenkandidaten für eine Entnahme.

Für die Überprüfung des MDAX schälen sich 2 Fast-Entry-Kandidaten heraus: Schaeffler und Deutz. Bleibt es dabei, müssten die zwei schwächsten MDAX-Mitglieder weichen. Aktuell sind das Teamviewer und Fielmann.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 13, 2026 09:06 ET (14:06 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Talanx AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Deutsche Lufthansa AG (spons. ADRs)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Brenntag SE 50,34 1,27% Brenntag SE
Deutsche Lufthansa AG (spons. ADRs) 8,55 -1,16% Deutsche Lufthansa AG (spons. ADRs)
DEUTZ AG 10,23 -1,16% DEUTZ AG
Fielmann AG 43,85 -0,68% Fielmann AG
HOCHTIEF AG 366,00 1,05% HOCHTIEF AG
Knorr-Bremse 99,30 -0,05% Knorr-Bremse
Lufthansa AG 8,68 -1,14% Lufthansa AG
Porsche Automobil Holding SE 37,92 -0,71% Porsche Automobil Holding SE
Porsche Automobil Holding SE Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh 3,74 -0,53% Porsche Automobil Holding SE Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh
Schaeffler AG 9,54 2,31% Schaeffler AG
Talanx AG 109,30 -1,80% Talanx AG
TeamViewer 6,25 -1,34% TeamViewer
Zalando 26,46 4,92% Zalando

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Start der Berichtssaison: US-Börsen geben nach -- ATX nach neuen Allzeithochs letztlich tiefer -- DAX schließt nach Rekord stabil -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich im Dienstagshandel in Rot, während der deutsche Leitindex seitwärts tendierte. Die Wall Street zeigt sich schwächer. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag überwiegend grüne Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen