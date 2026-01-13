Deutsche Lufthansa Aktie
WKN: 910979 / ISIN: US2515613048
|
13.01.2026 15:06:50
BLICKPUNKT/Lufthansa auf Fast-Entry-Platz für DAX-Aufstieg
Von Herbert Rude
DOW JONES--Die Chancen für einen Aufstieg der Lufthansa in den DAX bleiben trotz der aktuellen Konsolidierung gut. Die Aktie liegt nach aktuellen Berechnungen derzeit auf Platz 33 einer fiktiven Rangliste. Das reichte für einen Aufstieg im März nach den Fast-Entry-Regeln. Sollte es dabei bleiben, verdrängten Lufthansa nach dem aktuellen Stand Brenntag. Die Aktie des Chemikalienhändlers liegt hinter Porsche Holding und Zalando.
Der DAX wird im März nach den regulären Aufnahme- und Abstiegskriterien verändert. Und mit Hochtief, Talanx und Knorr-Bremse gibt es weitere, in diesen Fällen reguläre, Aufstiegskandidaten. Ihr DAX-Eintritt scheitert aber nach dem aktuellen Stand an fehlenden Gegenkandidaten für eine Entnahme.
Für die Überprüfung des MDAX schälen sich 2 Fast-Entry-Kandidaten heraus: Schaeffler und Deutz. Bleibt es dabei, müssten die zwei schwächsten MDAX-Mitglieder weichen. Aktuell sind das Teamviewer und Fielmann.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/hru/flf
(END) Dow Jones Newswires
January 13, 2026 09:06 ET (14:06 GMT)
Aktien in diesem Artikel
|Brenntag SE
|50,34
|1,27%
|Deutsche Lufthansa AG (spons. ADRs)
|8,55
|-1,16%
|DEUTZ AG
|10,23
|-1,16%
|Fielmann AG
|43,85
|-0,68%
|HOCHTIEF AG
|366,00
|1,05%
|Knorr-Bremse
|99,30
|-0,05%
|Lufthansa AG
|8,68
|-1,14%
|Porsche Automobil Holding SE
|37,92
|-0,71%
|Porsche Automobil Holding SE Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh
|3,74
|-0,53%
|Schaeffler AG
|9,54
|2,31%
|Talanx AG
|109,30
|-1,80%
|TeamViewer
|6,25
|-1,34%
|Zalando
|26,46
|4,92%
