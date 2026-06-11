Restore Aktie
WKN DE: A1C055 / ISIN: GB00B5NR1S72
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11.06.2026 13:31:45
Blinded by the light pollution: Cities seek to restore night
Artificial lights are blotting out the moon and stars, harming human health, and disrupting the natural world. Why is this a problem? And how can we stop it without sitting in the dark?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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