Blink Charging stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Blink Charging lud am 11.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,08 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Blink Charging 20,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at