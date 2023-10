Blinken führt in Katar Gespräche zur Befreiung der Geiseln in Gaza

WASHINGTON/DOHA (dpa-AFX) - Die US-Regierung bemüht sich in Gesprächen mit der politischen Führung in Katar um die Befreiung der von der Hamas verschleppten Menschen. "Wir arbeiten auch intensiv zusammen, um die Freilassung der Geiseln - darunter auch amerikanische Staatsbürger - zu erreichen, die von der Hamas in Gaza festgehalten werden", sagte US-Außenminister Antony Blinken am Freitag in Katars Hauptstadt Doha. Er sei dankbar für die "Dringlichkeit, mit der Katar diese Bemühungen" unterstütze. Der reiche Golfstaat Katar zählt zu den wichtigsten Unterstützern der islamistischen Hamas. Das Außenministerium in Doha hat Israel allein für das von der Hamas angerichtete Massaker verantwortlich gemacht.

Mit Blick auf die Situation in Gaza sagte der US-Außenminister, dass man sich gemeinsam mit den führenden internationalen Organisationen darauf konzentriere, bei der Schaffung von Sicherheitszonen zu helfen. "Wenn es darum geht, die Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu versorgen, müssen wir sowohl dafür sorgen, dass sie nicht in Gefahr gerät, als auch dafür, dass sie Zugang zu Unterstützung erhält", mahnte er. Er machte aber deutlich, dass es kein Land tolerieren könne, dass eine "Terrorgruppe hereinkommt und seine Bevölkerung auf skrupellose Art und Weise abschlachtet".

Blinken betonte: "Was Israel tut, ist keine Vergeltung, sondern es verteidigt die Rechte seines Volkes." Es sei gleichzeitig wichtig, darüber nachzudenken, wie es weitergehen werde, wenn sich die Lage etwas entspannt habe, so der US-Außenminister. "Wir können nicht zu dem Status quo zurückkehren, der dies überhaupt erst möglich gemacht hat. Das muss also Teil der Überlegungen sein, und das ist es auch", so Blinken./nau/DP/men