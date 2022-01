Blinken spricht mit Baerbock über Ukraine-Konflikt

BERLIN (dpa-AFX) - US-Außenminister Antony Blinken setzt seine Gespräche zur Lösung des sich zuspitzenden Ukraine-Konflikts fort: Am Donnerstag trifft er unter anderem Außenministerin Annalena Baerbock in Berlin (Pk: 14.15 Uhr). Am Freitag ist ein Treffen von Blinken mit Russlands Außenminister Lawrow in Genf geplant.

Der US-Chefdiplomat war am Mittwoch wegen der Krise nach Europa gereist und hatte unter anderem den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj getroffen. Er drohte Moskau erneut Sanktionen an und sagte der Ukraine Unterstützung zu.

Die USA und die Nato kritisieren einen Truppenaufmarsch mit rund 100 000 russischen Soldaten an der Grenze zur Ukraine. Der Westen befürchtet, dass es zu einem russischen Einmarsch in die Ukraine kommen könnte. Moskau weist darauf hin, es handele sich um eigene Truppen auf eigenem Staatsgebiet./hme/DP/ngu