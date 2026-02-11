Bliss GVS Pharma: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Bliss GVS Pharma hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,20 INR, nach 2,27 INR im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bliss GVS Pharma in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,18 Milliarden INR im Vergleich zu 2,10 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at