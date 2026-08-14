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14.08.2026 06:31:29
Bliss GVS Pharma: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Bliss GVS Pharma gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,73 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,08 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,86 Milliarden INR – ein Plus von 37,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bliss GVS Pharma 2,07 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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