Blitz-Update Wall Street: 30 Minuten vor Handelsstart drehen Futures für Nasdaq und Dow in Minus

Das ist eine saftige Überraschung: Der Arbeitsmarkt fiel deutlich stärker aus als erwartet. Nachdem am Mittwoch die ADP-Daten schwach gewesen sind und die Zahl der Stellen sogar zurückgegangen ist, rechneten die Experten auch für den großen Arbeitsmarktbericht am heutigen Freitag mit eher schwachen Zahlen. Vorsorglich wurde bereits das Corona-Virus dafür verantwortlich gemacht. Doch es kam anders.Die US-Wirtschaft hat im Januar erheblich mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Außerhalb der Landwirtschaft seien 467.000 Stellen hinzugekommen, teilte das Arbeitsministerium mit. Analysten hatten im Schnitt lediglich mit 125.000 neuen Stellen gerechnet. Zudem wurde der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten stark um insgesamt 709.000 Stellen nach oben revidiert. In der Corona-Krise war der Arbeitsmarkt zeitweise dramatisch eingebrochen. Mittlerweile hat er sich wieder deutlich erholt.Das Ergebnis: Die Rendite der langlaufenden Anleihen sprang nach oben. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen springt auf über 1,9 Prozent, der höchste Stand seit Anfang 2020. Kein Wunder, könnte doch dieser Arbeitsmarktbericht die US-Notenbank in ihrer Absicht, die Zinsen anzuheben, weiter bestätigen. Für die Aktienmärkte sind das aber schlechte Neuigkeiten. Die US-Futures drehen eine halbe Stunde vor Handelsstart ins Minus. Der Dow -Future verliert aktuell knapp 200 Punkte oder knapp 0,5 Prozent. Auch der Nasdaq -Future gibt seine Tagesgewinne wieder ab. Die Freude über die starken Amazon-Zahlen scheint verflogen zu sein. Auch die Edelmetalle geben die Gewinne, die über den Tag aufgelaufen wieder ab. Der Goldpreis verliert rund 9 Dollar und rutsch wieder unter die Marke von 1.800 Dollar.