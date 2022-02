Blitz-Update Wall Street: Dow Jones steigt 300 Punkte - Nasdaq deutlich im Plus - China-Aktien sehr gefragt - Rally bei Amgen und Peloton - Novavax und Biontech schmieren ab

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Hatte es zunächst den Anschein, die US-Investoren könnten sich am Dienstag für keine Richtung entscheiden, notieren die führenden Indizes gegen Mittag New Yorker Zeit nun komfortabel im Plus. Die Anleger greifen dabei heute vor allem bei Aktien zu, die zuletzt kräftig Federn lassen mussten. Der Dow Jones klettert um 280 Punkte auf 35.371 Zähler, nachdem er im frühen Geschäft zunächst kaum vom Fleck kam. Beim S&P 500 steht ein Plus von 0,6 Prozent zu Buche und beim Nasdaq eines von 0,9 Prozent. Der Anstieg erfolgt unter dem Eindruck weiter steigender Renditen. Am US-Rentenmarkt notieren die Zehnjährigen aktuell bei 1,956 Prozent, ein Zuwachs von 2,1 Prozent. Die Aktienmärkte schieben die Inflations- und Zinssorgen heute offenbar erst einmal beiseite. Die Lust auf risikoreichere Titel nimmt gleichzeitig deutlich zu.Zu den größten Gewinnern in New York zählen die Aktien von Peloton, die ihr Plus auf aktuell 30 Prozent ausgebaut haben. Das Handelsvolumen erreicht bei 156 Millionen Aktien den rund 6fachen Durchschnittswert (für einen ganzen Tag). Neben Peloton sorgt auch die Aktie von Pinduoduo für Aufsehen. Der Konkurrent von Alibaba (+5,9 Prozent) und JD.com (+2,4 Prozent) verteuert sich um 10,4 Prozent auf 58,86 Dollar . China-Tech-Aktien hatten in den vergangenen Monaten stark Federn gelassen und eine technische Gegenbewegung war überfällig. Für Impfstoff-Aktien geht es weiter nach unten. Während Novavax (-12 Prozent) unter Medienberichten leidet, der Konzern habe bislang nur sehr geringe Stückzahlen seines Covid-Impfstoffs ausgeliefert, drücken bei BioNTech (-6,1 Prozent) der enttäuschende Geschäftsausblick des Kooperationspartners Pfizer auf die Stimmung. Pfizer verliert 2,7 Prozent. Für den Medikamentenentwickler Amgen geht es hingegen trotz eines gemischten Q4-Zahlenwerks kräftig nach oben. Auslöser dürfte vor allem die Ankündigung eines milliardenschweren Aktienrückkaufprogramms sein. Die Aktie steigt um 8,5 Prozent.