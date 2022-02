Blitz-Update Wall Street: Dow und Co bauen Gewinne aus - Disney vor Zahlen stark - Meta beendet Verlustserie - Canopy springt 16 Prozent

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Der US-Aktienmarkt hat am Mittwoch seine Erholungsgewinne vom Vortag ausgebaut. Die Börsenstimmung ist derzeit wieder etwas besser, was Marktexperten auch darauf zurückführen, dass sich der Ausverkauf von US-Staatsanleihen wieder abgeschwächt hat. In den vergangenen Wochen waren die Bonds vor dem Hintergrund einer zunehmenden Straffung der Geldpolitik erheblich unter Druck geraten, während ihre Renditen kräftig stiegen.Der Leitindex Dow legte im frühen Geschäft um 0,86 Prozent auf 35.769,90 Punkte zu. Der den breiten Markt abdeckende Index S&P 500 stieg um 1,24 Prozent auf 4.577,50 Punkte und der Technologie-Index Nasdaq 100 zog um 1,35 Prozent auf 14.946,253 Punkte an. Die Ölpreise haben am Mittwoch zugelegt. Sie profitierten von gestiegenen Rohöllagerbeständen. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 91,75 US-Dollar. Das waren 95 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 74 Cent auf 90,10 Dollar .Die Aktien der Facebook-Mutter Meta haben am Mittwoch erstmals seit ihrem Kurssturz am vergangenen Donnerstag wieder moderat zugelegt. Im Zuge der insgesamt wieder aufgehellten Börsenstimmung stiegen sie um 2,7 Prozent auf 226,20 US-Dollar. Anders als der Technologiesektor insgesamt war es für sie in den vergangenen vier Handelstagen nur bergab gegangen. Insgesamt büßten sie damit rund ein Drittel ein, sodass der Börsenwert inzwischen nur noch bei um die 600 Milliarden US-Dollar liegt.Disney verteuern sich um rund zwei Prozent auf 145,21 Dollar und ziehen den Dow Jones mit in die Höhe. Nach Handelsende wird der Unterhaltungsriese seine Geschäftszahlen vorlegen. Das besondere Augenmerk der Investoren gilt Disneys Streamingsparte, die zuletzt bei den Abonnentenzahlen geschwächelt hatte.Das Papier des Fahrdienstvermittlers Lyft , der am Vorabend seinen Quartalsbericht veröffentlicht hatte, pendelte zwischen Gewinnen und Verlusten und stieg dann im Zuge der allgemeinen Erholung um 1,5 Prozent. Überzeugen konnte das vierte Quartal allerdings nicht, denn die Omikron-Welle dämpfte die Fahrgastzahlen. Am Mittwoch nach Börsenschluss gewährt der Lyft-Konkurrent Uber Einblicke in die Bücher. Dessen Aktien legten zuletzt um 2,8 Prozent zu.Dass Solar-Aktien gefragt waren, lag zuvorderst am besser als erwartet ausgefallenen Quartalsbericht von Enphase Energy . Das Unternehmen plant außerdem seine erste Fabrik in Europa, um die dortige Nachfrage besser bedienen zu können. Die Titel zogen um 9,0 Prozent in die Höhe. Andere Solarwerte wie First Solar , Sunnova Energy und Sunpower legten im Sog der Enphase-Kursgewinne um 4,4 bis 7,3 Prozent zu.Überraschend positive Geschäftszahlen bei Canopy Growth treiben die Aktie des Cannabis-Produzenten steil nach oben. Bis Mittag notiert Canopy bei 8,95 Dollar rund 17 Prozent höher. Auf Sicht von zwölf Monaten hat die nachlassende Euphorie für das Segment die Aktie hingegen rund 75 Prozent an Wert gekostet. (mit Material von dpa-AFX)