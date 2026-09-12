BlizzCon 2026: New Starcraft Shooter, Diablo V, Animated Netflix Series Coming

Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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12.09.2026 20:06:47
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Nachrichten zu Netflix Inc.
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07.09.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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04.09.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite schließt mit Verlusten (finanzen.at)
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04.09.26
|Börse New York in Rot: So entwickelt sich der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
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04.09.26
|Netflix dreht in Österreich und Deutschland an der Preisschraube (APA)
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01.09.26
|Trump-Doku bei Netflix - Aktie mit Verlusten (dpa-AFX)
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31.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Netflix von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
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28.08.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
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28.08.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 liegt mittags im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Netflix Inc.
|21.08.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|17.04.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
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Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
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