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13.08.2026 06:31:29
BLKashyap and Sons hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
BLKashyap and Sons hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,44 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,480 INR erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BLKashyap and Sons in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,59 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,45 Milliarden INR im Vergleich zu 3,36 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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