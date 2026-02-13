BLKashyap and Sons stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

BLKashyap and Sons stellte am 11.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 0,52 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BLKashyap and Sons noch ein Gewinn pro Aktie von 0,050 INR in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat BLKashyap and Sons 3,24 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 33,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,42 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at