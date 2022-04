Basellandschaftliche Kantonalbank / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

BLKB richtet Sponsoring an Nachhaltigkeitskriterien aus



19.04.2022 / 11:22



Die BLKB setzt bei der Umsetzung ihrer Nachhaltigkeitsstrategie neue Massstäbe. Projekte und Anlässe aus Sponsoring-Engagements sollen dank CO 2 -Kompensation und weiteren klimaeffizienten Massnahmen klimaneutral durchgeführt werden. Gestartet wird im August mit der Kompensation sämtlicher CO 2 -Emissionen des BLKB-Pavillons am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (ESAF) Pratteln im Baselbiet. Liestal, 19. April 2022 Als die zukunftsorientierte Bank der Schweiz trägt die BLKB mit ihren Engagements für die Region in den Bereichen Sport, Kultur und Gesellschaft zu einem attraktiven und nachhaltigen Lebensraum bei. Anlässe und Projekte aus Sponsoring-Engagements sollen künftig klimaneutral durchgeführt werden. Nicht vermeidbare Emissionen werden durch externe Fachstellen systematisch berechnet und durch die Bank in Kooperation mit «WaldBeiderBasel» vollständig kompensiert. Damit wird nicht nur der CO-Ausstoss kompensiert, sondern der Wald von morgen gestärkt. Die BLKB setzt dieses innovative Vorgehen erstmals beim Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (ESAF) in Pratteln um. Sämtliche Emissionen, die der BLKB-Pavillon (Baumaterialien, Transporte und Energie, etc.) sowie die bewirtschafteten Gäste (An- und Abreise, Verpflegung, Abfall etc.) produzieren, werden vollständig kompensiert. Die BLKB hat sich zum Ziel gesetzt, ihre CO-Emissionen bis 2040 auf Netto-Null zu reduzieren. Dies beinhaltet einerseits die selbst produzierten und andererseits die indirekt verursachten Emissionen durch das Anlage- und Kreditgeschäft. Mit der Neuausrichtung des Sponsorings wird dieses Ziel konsequent weiterverfolgt. Für Rückfragen:

Marius Maissen, Telefon +41 61 925 82 89, E-Mail: medien@blkb.ch

