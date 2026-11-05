Block (ex Square) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Block (ex Square) hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,92 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,740 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 6,72 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,11 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at