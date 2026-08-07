Block (ex Square) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Block (ex Square) hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,870 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Block (ex Square) im vergangenen Quartal 6,62 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Block (ex Square) 6,05 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at