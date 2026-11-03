Block Inc. Q3 Profit Rises

(RTTNews) - Block Inc. (XYZ.AX) announced earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings came in at $565.551 million, or $0.92 per share. This compares with $461.544 million, or $0.74 per share, last year.

Excluding items, Block Inc. reported adjusted earnings of $697.325 million or $1.13 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 9.9% to $6.719 billion from $6.114 billion last year.

Block Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $565.551 Mln. vs. $461.544 Mln. last year. -EPS: $0.92 vs. $0.74 last year. -Revenue: $6.719 Bln vs. $6.114 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.15 Full year EPS guidance: $ 4.15