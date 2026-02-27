Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
27.02.2026 16:54:00
Block says AI will allow it to cut more than 4,000 jobs. Some argue that’s not the whole story.
Block’s “audacious” move ignites debate over whether the company is using AI as an excuse to walk back reckless hiring.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!