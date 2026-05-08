Block Aktie
WKN DE: A143D6 / ISIN: US8522341036
|Blick auf die Bilanz
|
08.05.2026 22:05:00
Block verzeichnet im Startquartal Verluste - Aktie springt dennoch hoch
Für Block ist das erste Geschäftsquartal 2026 mit einem Rückgang des Gewinns zu Ende gegangen. Das Ergebnis je Aktie verschlechterte sich von 0,56 US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf nun -0,52 US-Dollar und lag damit unter den Analystenerwartungen von 0,68 US-Dollar.
Der Umsatz lag unterdessen im jüngsten Jahresviertel bei 6,06 Milliarden US-Dollar, nach 5,77 Milliarden US-Dollar im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres. Damit lief es auf Umsatzseite besser als erwartet, denn Analysten hatten zuvor 6,03 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt.
Die Block-Aktie zeigte sich am Donnerstag im NYSE-Handel 6,72 Prozent stärker bei 74,85 US-Dollar.
Carolin Ludwig, Evelyn Schmal, Julia Walter, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at
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