KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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29.04.2026 18:40:00
Blockade in Brüssel: Verhandlungen über EU-KI-Regeln vorerst gescheitert
Die EU-Gesetzgeber konnten sich nicht auf Änderungen am KI-Gesetz einigen. Streitpunkte sind etwa Ausnahmen für Maschinen und ein Verbot von Entkleidungs-Apps.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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