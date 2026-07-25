BB Liquidatin a Aktie
WKN: 924821 / ISIN: US0936791088
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25.07.2026 14:00:03
Blockbuster I.P.O.s Are Creating New Millionaires. Philanthropies Want a Cut.
As start-ups like Anthropic and OpenAI prepare to go public, nonprofits are hoping for a secondary giving windfall from the new tech ultrawealthy.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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