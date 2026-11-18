BlockchAIn Digital Infrastructure ließ sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat BlockchAIn Digital Infrastructure die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,06 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,140 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 0,8 Millionen USD gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at