Allied Irish Banks Aktie
WKN: 861542 / ISIN: IE0000197834
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05.06.2026 14:09:19
BlockchAIn Digital Infrastructure Prices 33.3 Mln Shares At $1.65/Share, Stock Falls In Pre-Market
(RTTNews) - Friday, BlockchAIn Digital Infrastructure, Inc. (AIB) announced pricing of its underwritten public offering of around 33.3 million shares of its common stock at $1.65 per share, totaling gross proceeds of approximately $55 million.
The company intends to use the net proceeds from the offering for working capital, capital expenditures relating to growing its business, and general corporate purposes.
Additionally, the company has granted the underwriter a 45-day option to purchase up to an additional about 5 million shares of its common stock at the public offering price.
The offering is expected to close on or about June 8, 2026.
In the pre-market hours, AIB is trading at $1.78, down 14.75 on the New York Stock Exchange American.
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