BlockchainK2 hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

BlockchainK2 veröffentlichte am 28.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,01 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 0,0 Millionen CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 107,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,1 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,030 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,110 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 50,0 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 0,14 Millionen CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 0,28 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at