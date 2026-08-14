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14.08.2026 06:31:29
Blom Asa zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Blom Asa hat am 13.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,09 NOK beziffert, während im Vorjahresquartal 0,180 NOK je Aktie in den Büchern standen.
Im abgelaufenen Quartal hat Blom Asa 1,70 Milliarden NOK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,76 Milliarden NOK umgesetzt worden.
Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0,200 NOK gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 1,70 Milliarden NOK ausgegangen.
Redaktion finanzen.at
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