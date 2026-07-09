Blom Bank SAL (B) (spons GDR): Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Blom Bank SAL (B) (spons GDR) hat am 07.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,25 USD, nach -0,300 USD im Vorjahresvergleich.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 449,68 Prozent auf -70,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at