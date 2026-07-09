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09.07.2026 06:31:29
Blom Bank SAL (B) (spons GDR): Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Blom Bank SAL (B) (spons GDR) hat am 07.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,25 USD, nach -0,300 USD im Vorjahresvergleich.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 449,68 Prozent auf -70,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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