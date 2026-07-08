Blom Bank SAL: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Blom Bank SAL hat am 07.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Blom Bank SAL hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,24 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,290 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei -69,3 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 449,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at