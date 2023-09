BLONDE mit HAPTIQ System: jetzt noch mehr Pflege und Schutz beim Blondieren

BLONDE, Schwarzkopfs Aufhellungs- und Blondierungsexperte – feiert ab September 2023 seinen Relaunch: Ein modernisiertes Markenlogo und ein attraktives, zeitgemäßes Design mit klarer Kommunikation der Produkt-Benefits und Visualisierung der Farbergebnisse auf der Vorderseite sorgt für einen frischen Look. Die neue Modelauswahl setzt auf lockere Posen und diverse Styles und fügt sich so harmonisch in den Design-Relaunch. Die ölaktivierte Formel mit Anti-Gelbstich-Effekt kann das Haar – je nach gewählter Shade – bis zu neun Stufen aufhellen, während die neue Pflegespülung mit HAPTIQ System die Haare nach der Blondierung effektiv pflegt und für bis zu 90 % weniger Haarbruch* sorgt. Für ein strahlend blondes Farbergebnis in Profiqualität und seidig glänzendes Haar für zu Hause. Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz. Zum vollständigen Artikel