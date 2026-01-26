|
Bloom Dekor stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Bloom Dekor hat am 23.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,74 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bloom Dekor -0,470 INR je Aktie generiert.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bloom Dekor in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 28,78 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6,0 Millionen INR im Vergleich zu 8,4 Millionen INR im Vorjahresquartal.
