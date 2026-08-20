Bloom Energy Aktie

Bloom Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079

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20.08.2026 18:19:00

Bloom Energy: Up 136% This Year -- Is There Still Room to Run?

Bloom Energy (NYSE: BE) is a clean energy company that makes solid oxide fuel cell systems. These fuel cells, to put it simply, chemically remove electrons from natural gas and route them through a circuit to produce electricity. The cells live in giant boxes -- Bloom Boxes -- that can be used as mini on-site power plants for data centers, factories, and other facilities that can't wait years to gain access to a grid connection.This advantage -- on-site power generation -- has become enormously valuable in the age of artificial intelligence (AI). Bloom's share price is up 136% so far in 2026 and over 344% over the past year.That's a huge run for any stock. And yet the numbers underneath that rally suggest there's plenty of room for further growth.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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