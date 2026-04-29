Bloom Energy-Aktie im Fokus: Optimistischer Ausblick sorgt für Kurssprung um 27 Prozent

• Verdreifachung des Produktumsatzes treibt Gesamterlös auf 751,1 Millionen US-Dollar• Bereinigte Bruttomarge klettert auf 31,5 Prozent bei gleichzeitigem operativen Turnaround• Ausblick für das Gesamtjahr 2026 beim Umsatzwachstum auf rund 80 Prozent nach oben korrigiert

Explosives Wachstum durch Produktinnovationen

Die Bloom Energy Corporation hat mit der Vorlage ihrer Finanzergebnisse für das zum 31. März 2026 beendete erste Quartal ein deutliches Ausrufezeichen im Sektor der sauberen Energien gesetzt. Das Unternehmen aus San Jose vermeldete einen Gesamtumsatz von 751,1 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von 130,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Wesentlicher Treiber dieser Entwicklung war das Segment der Produktumsätze, das um beachtliche 208,4 Prozent auf 653,3 Millionen US-Dollar zulegte. Diese Dynamik unterstreicht die wachsende Nachfrage nach den Solid-Oxide-Brennstoffzellensystemen des Konzerns, die insbesondere in energieintensiven Branchen wie der Halbleiterfertigung und bei Rechenzentren zum Einsatz kommen.

Operative Hebelwirkung verbessert Profitabilität

Parallel zum rasanten Umsatzwachstum gelang es Bloom Energy, die operative Effizienz deutlich zu steigern. Die GAAP-Bruttomarge verbesserte sich im Jahresvergleich um 2,8 Prozentpunkte auf nunmehr 30,0 Prozent. Auf bereinigter Basis (Non-GAAP) lag die Bruttomarge sogar bei 31,5 Prozent. Besonders hervorzuheben ist der Sprung beim operativen Ergebnis (Non-GAAP), welches von 13,2 Millionen US-Dollar im Vorjahr auf 129,7 Millionen US-Dollar im Berichtsquartal kletterte. KR Sridhar, Gründer und CEO von Bloom Energy, betonte in der offiziellen Mitteilung: "Wir bei Bloom läuten die Ära der digitalen Energie für das digitale Zeitalter ein". Er ergänzte, dass das Unternehmen rasch zur ersten Wahl für die Vor-Ort-Stromversorgung avanciere.

Anhebung der Jahresprognose 2026

Basierend auf der starken Performance im Auftaktquartal hat das Management die Zielsetzungen für das laufende Geschäftsjahr signifikant nach oben angepasst. Bloom Energy erwartet nun ein Umsatzwachstum von rund 80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, nachdem zuvor lediglich ein Plus von etwa 60 Prozent in Aussicht gestellt worden war. Der Zielkorridor für den Jahresumsatz wurde auf 3,4 Milliarden US-Dollar bis 3,8 Milliarden US-Dollar präzisiert. Simon Edwards, der neue Finanzvorstand des Unternehmens, kommentierte diesen Schritt in der entsprechenden Aussendung: "Bloom ist ein Generationsunternehmen mit differenzierter Technologie und einer überzeugenden Strategie". Er sehe das Team fokussiert auf eine disziplinierte Umsetzung, um die nächste Phase des Wachstums zu skalieren.

Aktienreaktion: Bloom Energy mit Kurssprung auf Allzeithoch

Der Kapitalmarkt reagierte euphorisch auf das Zahlenwerk und die optimistischen Zukunftsaussichten. An der NYSE gewann die Bloom Energy letztlich 27,21 Prozent auf 287,97 US-Dollar. Das Allzeithoch des Papiers lag zuvor noch bei 242,20 US-Dollar. Analysten dürften vor allem den starken operativen Hebel und die Marktstellung im KI-getriebenen Rechenzentrum-Boom als langfristige Kurstreiber für den Titel werten.

Investment-Case: Zwischen Skalierung und Marktdynamik

Die jüngsten Rekordzahlen von Bloom Energy könnten den Beginn einer nachhaltigen Neubewertung des Unternehmens an der Börse markieren. Sollte es dem Management gelingen, die angehobene Prognose tatsächlich zu erfüllen, dürfte die Aktie ihre Position als einer der Top-Performer im Bereich der Erneuerbaren Energien festigen. Anleger müssten jedoch die Volatilität im Sektor sowie die Abhängigkeit von Großprojekten im Blick behalten. Eine Fortsetzung des Wachstumstrends im Bereich der "On-site Power" könnte weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen, sofern die Skalierung der Produktion reibungslos verlaufen sollte.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.at

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