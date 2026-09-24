Bloom Energy Aktie

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WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079

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24.09.2026 14:25:01

Bloom Energy COO Chitoori Satish Sells Shares for $775,072

Chitoori Satish, Chief Operations Officer of Bloom Energy (NYSE:BE), sold 2,870 shares of common stock on Sept. 16, 2026, as disclosed in a recent SEC Form 4 filing.

Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($270.06); post-transaction value based on Sept. 16, 2026, market close ($270.02).

Bloom Energy is a leading provider of distributed energy generation technology with a market capitalization of $78 billion and TTM revenue of $3.1 billion. The company has demonstrated significant momentum, with a 268% one-year share price appreciation as of the transaction date, reflecting growing institutional adoption of fuel cell technology and expanding addressable markets in decarbonization and energy resilience.

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