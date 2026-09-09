Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
|
09.09.2026 11:45:00
Bloom Energy Delivered Power to an Oracle Data Center in 55 Days. Here's Why That Number Matters More Than the Revenue Beat.
The largest bottleneck for the artificial intelligence (AI) infrastructure build-out is electricity. That is according to industry leaders, such as Elon Musk, who plans to invest tens of billions in AI data centers at Space Exploration Technologies.
Bloom Energy (NYSE: BE) has been a huge winner during this electricity supply crunch, with its fuel-cell power solution utilized by data centers. It all comes down to the fact that Bloom Energy can bring power quickly to a data center, and in fact, it delivered power to an Oracle data center in just 55 days this year.
Here's why speed is so important for electric power deployments in 2026 and whether Bloom Energy has built a sustainable business as the leading fuel cell provider for data centers.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bloom Energy
|
27.07.26
|PayPal, Coca-Cola, Boeing, Visa, Meta, Apple, Robinhood, KLA - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
|
27.07.26
|PayPal, Coca-Cola, Boeing, Visa, Meta, Apple, Robinhood, KLA - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
|
13.07.26
|Nach Short-Attacke: Bloom Energy-Aktie fällt - das sollten Anleger beachten (finanzen.at)
|
13.07.26
|Erste Schätzungen: Bloom Energy informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
01.07.26
|Bloom Energy-Aktie legt kräftig zu und gibt direkt wieder nach: Erweiterte 25-Milliarden-Kooperation mit Brookfield im Fokus (finanzen.at)
|
29.04.26
|Bloom Energy-Aktie im Fokus: Optimistischer Ausblick sorgt für Kurssprung um 27 Prozent (finanzen.at)
|
27.04.26
|Ausblick: Bloom Energy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Bloom Energy
Aktien in diesem Artikel
|Bloom Energy
|232,00
|-2,93%
|Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|85 900,00
|2,29%
|Oracle Corp.
|139,26
|0,03%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter steigende Ölpreise: ATX beendet Handel in Rot -- DAX rutscht letztlich ab -- Wall Street schliesst leichter -- Schlussendlich Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Markt gab zur Wochenmitte nach. Der deutsche Leitindex erlitt herbe Verluste. Die Wall Street notierte in Rot. Die Börsen in Asien zeigten sich am Mittwoch uneinheitlich.