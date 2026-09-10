Bloom Energy Has Fallen 28% From Its Peak and May Only Deliver a 15% Return by September 2027

On Sept. 4, Bloom Energy (NYSE: BE) closed at $252.87 per share, a 28% fall from its 52-week high of $351.28. That isn't necessarily due to how the company has performed, but rather to the high expectations it has established.

Bloom appears to be in an "Nvidia moment," where it's performed so well that it's becoming increasingly difficult to impress the markets. And based on analysts' forecasts for Bloom over the next 12 months, this price pullback from the 52-week high doesn't suggest the stock is trading at a bargain compared to where it could be trading by September 2027.

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