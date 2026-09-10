Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
|
10.09.2026 15:15:00
Bloom Energy Has Fallen 28% From Its Peak and May Only Deliver a 15% Return by September 2027
On Sept. 4, Bloom Energy (NYSE: BE) closed at $252.87 per share, a 28% fall from its 52-week high of $351.28. That isn't necessarily due to how the company has performed, but rather to the high expectations it has established.
Bloom appears to be in an "Nvidia moment," where it's performed so well that it's becoming increasingly difficult to impress the markets. And based on analysts' forecasts for Bloom over the next 12 months, this price pullback from the 52-week high doesn't suggest the stock is trading at a bargain compared to where it could be trading by September 2027.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bloom Energy
|
27.07.26
|PayPal, Coca-Cola, Boeing, Visa, Meta, Apple, Robinhood, KLA - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
|
27.07.26
|PayPal, Coca-Cola, Boeing, Visa, Meta, Apple, Robinhood, KLA - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
|
13.07.26
|Nach Short-Attacke: Bloom Energy-Aktie fällt - das sollten Anleger beachten (finanzen.at)
|
13.07.26
|Erste Schätzungen: Bloom Energy informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
01.07.26
|Bloom Energy-Aktie legt kräftig zu und gibt direkt wieder nach: Erweiterte 25-Milliarden-Kooperation mit Brookfield im Fokus (finanzen.at)
|
29.04.26
|Bloom Energy-Aktie im Fokus: Optimistischer Ausblick sorgt für Kurssprung um 27 Prozent (finanzen.at)
|
27.04.26
|Ausblick: Bloom Energy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Bloom Energy
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bloom Energy
|223,00
|-3,88%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.