Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
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27.04.2026 10:44:00
Bloom Energy Has Made Early Investors Rich. Can It Do It Again?
Some stocks are late bloomers. Bloom Energy (NYSE: BE) is one of them.After Bloom Energy went public in 2018, it initially looked like a hot IPO stock. Shares skyrocketed 40% higher within two months of the company's IPO. By the end of the year, though, the stock was down 60%. Six years later, Bloom Energy's share price remained below its first-day price. But the story wasn't over. In the second half of 2025, Bloom Energy again took off. The industrial stock has delivered a staggering 13x gain in just 12 months. An initial $10,000 investment in Bloom Energy is now worth roughly $95,000. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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