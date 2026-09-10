Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
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10.09.2026 09:15:00
Bloom Energy Has More Room to Run Amid the AI Supercycle, and Its S&P 500 Inclusion Could Add to the Momentum
Bloom Energy's (NYSE: BE) recent rally got another boost Tuesday after it was announced that the renewable energy company would be added to the S&P 500 on Sept 21. That bounce was part of an extended surge that has tripled the stock's price year to date, but given the state of the AI supercycle, it's possible that its upward run is not yet near its conclusion.
With more people hearing about Bloom Energy thanks to its pending S&P 500 inclusion, here's what investors should know.
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