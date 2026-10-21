Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
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21.10.2026 09:06:02
Bloom Energy Is Down 36% From Its June Record. Should You Buy Before Thursday's Report?
Bloom Energy (NYSE:BE) investors have had a hard couple of weeks. The fuel cell maker's shares finished Oct. 20 at around $223, off about 21% from where they closed on Oct. 9. This puts the stock around 36% below its record, a $345.85 close on June 22.
Yet shares have still climbed around 156% this year, as artificial intelligence (AI) data centers have turned to Bloom's fuel cells for on-site power. And the company's third-quarter report comes out after the market closes on Thursday, Oct. 22.
Is it worth buying the stock with that report a day away? I'd say Thursday's most important number isn't the quarter's revenue. It's whatever management says about its forecast for the full year.
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