Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
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27.08.2026 21:15:00
Bloom Energy Is Down 38% From Its High. Forecasts Suggests a $5,000 Investment Now Will Be Worth This Much by August 2027.
Bloom Energy (NYSE: BE) has had an incredible run thus far in 2026, with shares climbing 149% as of this writing. That said, what's even more incredible is that, even with that run-up, Bloom Energy is still trading down 38% from its 52-week high of roughly $351 per share.For what could be ahead, stock price forecasts suggest there could still be some more upside over the next year.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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