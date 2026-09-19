Plug Power Aktie
WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020
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20.09.2026 00:05:00
Bloom Energy Is Riding the Data Center Boom to a $25 Billion Backlog. Plug Power Is Passing on It. Here's Why.
Two fuel cell companies face the same AI-driven power opportunity, but they're taking opposite paths. Bloom Energy (NYSE: BE) has lined up $25 billion in financing to chase the data center boom head-on. Plug Power (NASDAQ: PLUG) is largely sitting this one out.
The reason this matters is simple: Data center electricity demand is still accelerating. Artificial intelligence data centers are projected to consume 11.8% of total U.S. electricity by 2030, and power providers will have to scramble to meet that demand.
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